Представлен календарь туристских событий Орловской области в 2020 году В календарь вошли историко-культурные, познавательные, спортивные и другие значимые мероприятия, отражающие туристскую привлекательность нашего региона.





Ежегодно на Орловщине проходит более 50 ярких мероприятий, привлекающих туристов из разных уголков страны.



Календарь туристских событий Орловской области – 2020 (PDF)













Календарь разработан областным Управлением культуры и архивного дела совместно с Туристским информационным центром Орловской области с целью развития событийного туризма в нашем регионе.





Орловское Информбюро

5 января 2020 года



