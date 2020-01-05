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Орловские спасатели напоминают об опасности тонкого льда

Несмотря на относительно тёплую для зимы погоду, местами лёд покрывает водоёмы Орловщины. В этот период непрочный лёд представляет серьёзную опасность.


Cотрудники МЧС проводят постоянные профилактические рейды, в ходе которых рекомендуют гражданам воздержаться от выхода на тонкий лед, напоминая, что лёд ещё не набрал нужной прочности.
 
Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Орловской области предупреждают: нельзя выходить на тонкий неокрепший лед, приближаться к трещинам, выходить на лед в тёмное время суток и при плохой видимости.
 
Первые дни Нового года для орловских спасателей прошли без серьезных происшествий. Спасатели напоминают, о происшествии немедленно сообщайте в службу спасения по телефонам 01, 101 или 112.

Будьте осторожны и зря не рискуйте собой!



Орловское Информбюро
5 января 2020 года
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