Хранение наркотического вещества обернулось для амчанина уголовным делом Мценские полицейские обнаружили и изъяли у мужчины 10 граммов марихуаны, что является значительным размером.





Вещество обнаружила служебная собака в гараже. Оно было спрятано в бутылку и жестяную банку. Мужчина пояснил, что хранил его для себя. В итоге полицейские возбудили уголовное дело. Ведется дознание.





Орловское Информбюро

5 января 2020 года



