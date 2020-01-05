В правилах дорожного движения скорректирован перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам Госавтоинспекции

Поправки в Правила дорожного движения приняты в целях реализации положений статьи 32 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Постановление призвано привести положения ПДД в соответствие с нормами федерального закона об ОСАГО.

Так, перечень документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам ГИБДД, дополняется новым положением. В соответствие с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику Госавтоинспекции для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе.

При этом сотрудник полиции может провести проверку факта заключения договора ОСАГО путем запроса сведений в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.