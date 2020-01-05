Поликлиника № 2 города Орла встретила Новый год обновленной Отремонтированы вход, холл и регистратура. Все сделано по современным стандартам, рекомендованным Минздравом. Кроме того, это учреждение стало базой для регионального центра первичной медико-санитарной помощи Орловской области, где будут решать и уже решают важные для пациентов задачи.





Все, кто когда-либо обращался в поликлинику, сталкивались с рядом проблем: очереди в регистратуру, сложно попасть к узкому специалисту, требуется время, чтобы найти карту пациента. Претензии у людей, конечно, разные, но многие - решаемы. Для этого полгода назад и был создан региональный центр первичной медико-санитарной помощи. Его цель – организовать для пациентов доступную, своевременную и качественную диагностику и лечение. И некоторые проблемы, по мнению руководителя центра, уже решены. Распределены потоки больных и здоровых пациентов, пришедших за справками или для профилактических осмотров. Разработана умная навигация, которая, поможет ориентироваться пациентам: пациент в течение 30 секунд должен найти указатель на объект, к которому он стремится, - кабинет, подразделение или услуга, которая его интересует. Кроме того, побеждены очереди на прием к врачам, в кабинеты забора крови для анализов и в регистратуру. Скопление людей здесь теперь редкость. Сотрудники центра решают актуальные задачи, среди которых навигация амбулаторных карт, вакцинация, организация отделения профилактики и многие другие. Решается и наболевший кадровый вопрос. Павел Сергеев, главный врач поликлиники № 2: «Сейчас мы активно занимаемся с нашим институтом, и самое главное, что в рамках аккредитации специалисты могут, несмотря на то, что они учатся в ординатуре по узким специальностям, приходить и работать участковыми терапевтами. Это наводняет наше первичное звено, и в том числе мы заключаем с ними договора». Изменения пациенты заметили и оценили. Люди отмечают, что к врачам записаться стало легче - это можно сделать и в регистратуре, и через Госуслуги, и по телефону. Вторая орловская поликлиника стала своего рода испытательной базой для нововведений. Лучший опыт будет внедряться у коллег. В первую очередь в третьей поликлинике и в Мценской и Ливенской ЦРБ.





Елена Литинская

5 января 2020 года



