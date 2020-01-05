Орловский турист отсудил 18 тысяч рублей за несостоявшийся отдых Индивидуальный предприниматель, занимавшийся туристической деятельностью, продавший путёвку в Санкт-Петербург перестал выходить на связь.





В итоге - по решению мирового судьи истец получил полную стоимость путевки, плюс к этому компенсацию морального вреда. Предприниматель также оштрафован за несоблюдение добровольного порядка возмещения требований потребителя.



Решение суда вступило в законную силу.





Надежда Невматулина

5 января 2020 года



