В Орловской области регистрируется снижение заболеваемости ОРВИ среди детей Но в регионе все еще остается превышен эпидемический порог.





Эпидпорог по ОРВИ превышен незначительно. В последнюю неделю старого года за помощью к медикам обратились 4 тысячи 350 орловцев, сообщает региональный Роспотребнадзор.





Надежда Невматулина

5 января 2020 года



