Орловцы готовятся встретить Рождество

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Орловцы готовятся встретить РождествоПриближается один из светлых и главных праздников для православных христиан - Рождество Христово. 6 января - Сочельник.
В Орле архиерейские службы пройдут сразу в нескольких храмах.
Митрополит Орловский и Болховский Тихон в Рождественский Сочельник возглавит служение в Богоявленском соборе Орла. Начало в 7 часов утра.
В ночь с 6 на 7 января архипастырь возглавит литургию в Ахтырском кафедральном соборе.
8 января митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавит Божественную литургию в Христорождественском храме города Болхова.
Надежда Невматулина
5 января 2020 года