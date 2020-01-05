Орловцы готовятся встретить Рождество Приближается один из светлых и главных праздников для православных христиан - Рождество Христово. 6 января - Сочельник.





В Орле архиерейские службы пройдут сразу в нескольких храмах. Митрополит Орловский и Болховский Тихон в Рождественский Сочельник возглавит служение в Богоявленском соборе Орла. Начало в 7 часов утра. В ночь с 6 на 7 января архипастырь возглавит литургию в Ахтырском кафедральном соборе. 8 января митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавит Божественную литургию в Христорождественском храме города Болхова.





Надежда Невматулина

5 января 2020 года



