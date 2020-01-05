С орловцами поделились премудростями Центральная площадь Орла приняла одноимённый слёт. Его организовал областной центр народного творчества.





Под ёлкой расположились мастера гармони - звуки народного инструмента и частушки магнитом притягивали горожан старшего поколения. Между ёлкой и сценой разместились рукодельники, которые представили свои изделия из глины, шерсти и дерева. А для маленьких орловцев всё самое интересное происходило на главной сцене - там развернулось целое театрализованное представление с ростовым куклами и символом Нового года - Мышонком.





Антон Киселёв

5 января 2020 года



