Орловские спасатели поздравили своих самых младших помощников

Уже 12-й год в детском саду № 79 реализуется особая учебно-воспитательная программа. Именно там возник первый дошкольный кадетский отряд МЧС «Спасарики».

В центре праздника был, конечно, главный новогодний персонаж - Дед Мороз. А хоровод вокруг елки маленькие спасарики водили вместе с сотрудниками МЧС. Сказочные герои, любимые ребятишками, даже взрослых спасателей заставили на время вернуться в детство.

Но новогодний утренник у спасариков всегда имеет свои специфические отличия. Тематика безопасности является неизменным лейтмотивом и в обучении, и в игре. И пусть пока спасательный инвентарь используется лишь в качестве атрибутов игры, зато, считают педагоги и спасатели, все это позволяет сформировать у ребятишек первые навыки безопасного поведения. А в остальном утренник имел все привычные элементы детского праздника: песни, танцы, подарки и новогодние пожелания.