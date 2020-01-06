Гуляй, Орловщина! В областном центре продолжают праздновать Новый год.





Сегодня расскажут сказки Орловской губернии. В 11 утра на площадке перед МФЦ начнется фольклорно-обрядовый фестиваль. В 13 часов на аллее Славы орловцев и гостей города ждут на игровой микс. Его назвали «Святочные чудеса». В 15 часов на площади Ленина начнется концерт «От калинки до лезгинки». А продолжится он уже на улице Ленина праздничным гулянием и флешмобом.





Антон Киселёв

6 января 2020 года



