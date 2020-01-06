В Орловской православной гимназии репетируют Рождественскую сказку Все роли в ней исполняют не профессиональные актеры, а воспитанники гимназии.





Каждая репетиция здесь начинается с молитвы. Продолжается большой пост, и так уж складывается, что основная подготовка нового спектакля воспитанников Орловской православной гимназии приходится именно на это время. Вместе со своими наставниками они готовят Рождественскую сказку. В этом году выбор пал на сказку «12 месяцев». Она уже появлялась в репертуаре православной гимназии, но каждый раз это была совершенно новая постановка. Николай Евдокимов, духовник Орловской православной гимназии: «Сюжет, может быть, и старый, но действующие лица новые, дети играют другие, добавляются какие-то новые элементы, дети по-другому играют, так что можно сказать, что это совсем другое представление. К тому же нам предоставили другой зал, который можно украсить, есть возможности мультимедиа, так что это будет совсем другой спектакль». Зимой расцвели подснежники - именно с этого начинается сказка. Герои - капризная Принцесса, жадная Мачеха, Братец Апрель и, конечно, трудолюбивая Падчерица. Здесь нет главных и не главных ролей. Каждый персонаж это часть одной большой удивительной картины - картины рождественского чуда. Любить, помогать и сострадать - именно эти ценности привнесло в мир Рождество Христово. И главный смысл сказки - победа добра над злом. До премьеры ребятам придется еще изрядно потрудиться. И они готовы репетировать целыми днями, чтобы их творение стало большим рождественским подарком для всех. Премьера состоится 11 января на большой сцене Орловского аграрного госуниверситета имени Николая Парахина. Ровно в 12 часов распахнется занавес, и каждый желающий сможет вновь прикоснуться к рождественскому чуду.





Оксана Гранн

6 января 2020 года



