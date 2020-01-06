понедельник 6.01.2020 18:01:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орловской православной гимназии репетируют Рождественскую сказку

Все роли в ней исполняют не профессиональные актеры, а воспитанники гимназии.


Каждая репетиция здесь начинается с молитвы. Продолжается большой пост, и так уж складывается, что основная подготовка нового спектакля воспитанников Орловской православной гимназии приходится именно на это время. Вместе со своими наставниками они готовят Рождественскую сказку. В этом году выбор пал на сказку «12 месяцев». Она уже появлялась в репертуаре православной гимназии, но каждый раз это была совершенно новая постановка.
 
Николай Евдокимов, духовник Орловской православной гимназии: «Сюжет, может быть, и старый, но действующие лица новые, дети играют другие, добавляются какие-то новые элементы, дети по-другому играют, так что можно сказать, что это совсем другое представление. К тому же нам предоставили другой зал, который можно украсить, есть возможности мультимедиа, так что это будет совсем другой спектакль».
 
Зимой расцвели подснежники - именно с этого начинается сказка. Герои - капризная Принцесса, жадная Мачеха, Братец Апрель и, конечно, трудолюбивая Падчерица. Здесь нет главных и не главных ролей. Каждый персонаж это часть одной большой удивительной картины - картины рождественского чуда. Любить, помогать и сострадать - именно эти ценности привнесло в мир Рождество Христово. И главный смысл сказки - победа добра над злом. 
 
До премьеры ребятам придется еще изрядно потрудиться. И они готовы репетировать целыми днями, чтобы их творение стало большим рождественским подарком для всех. Премьера состоится 11 января на большой сцене Орловского аграрного госуниверситета имени Николая Парахина. Ровно в 12 часов распахнется занавес, и каждый желающий сможет вновь прикоснуться к рождественскому чуду.



Оксана Гранн
6 января 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.