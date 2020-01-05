Следователи продолжают разбираться в трагедии, случившейся в Хотынце

Подросток - мальчик 12-ти лет, который вместе с мамой приехал из Калужской области на Орловщину погостить к бабушке, упал с качелей и получил травму, несовместимую с жизнью. Бригада скорой помощи констатировала фактически мгновенную смерть.

Криминалисты, следователи и полицейские в очередной раз прибыли на территорию парка «Юность» в Хотынце, чтобы продолжить при свете дня следственные действия, начатые еще ночью.

В момент трагедии на игровой площадке и вблизи нее было немало взрослых и детей, так что недостатка в очевидцах у следователей нет. Выяснилось, что четверо подростков завладели качелями, рассчитанными на инвалидов-колясочников.

Максим Ширшов, руководитель Урицкого МСО СУ СК РФ по Орловской области: «12-летний ребенок катался на качелях, упал и получил травму головы, несовместимую с жизнью. Мальчик скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности».

Мать погибшего мальчика говорит: гибель ее сына можно было предотвратить. Ведь еще за три недели до трагедии на новой площадке уже пострадал ребенок.



В Следственном комитете пообещали дать исчерпывающую оценку трагическому инциденту. В настоящее время изъята техническая документация, определяется круг ответственных лиц, продолжаются допросы очевидцев ЧП.