Орловские бадминтонисты готовы поделиться призами Деда Мороза

Праздничный турнир состоится 11 января.

Начало спортивного праздника – 14:00. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не старше 2003 года рождения (до 17 лет), из г. Орла, Орловской области и других регионов России.

Участники соревнуются в трех группах:

- Группа «Снежинки» - дети не старше 16 лет, имеющие разряды и опыт участия в соревнованиях.

- Группа «Льдинки» - дети от 8 до 11 лет, не имеющие разрядов и не играющие ранее на соревнованиях.

- Группа «Морозко» - дети от 12 до 14 лет, не имеющие разрядов и не играющие ранее на соревнованиях.

Игры проводятся только в одиночной категории.