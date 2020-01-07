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Орловские бадминтонисты готовы поделиться призами Деда Мороза

Праздничный турнир состоится 11 января.


Начало спортивного праздника – 14:00. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не старше 2003 года рождения (до 17 лет), из г. Орла, Орловской области и других регионов России. 
 
Участники соревнуются в трех группах: 
 
- Группа «Снежинки» - дети не старше 16 лет, имеющие разряды и опыт участия в соревнованиях. 
 
- Группа «Льдинки» - дети от 8 до 11 лет, не имеющие разрядов и не играющие ранее на соревнованиях. 
 
- Группа  «Морозко» - дети от 12 до 14 лет, не имеющие разрядов и не играющие ранее на соревнованиях. 
 
Игры проводятся только в одиночной категории.



Анастасия Дорохова
7 января 2020 года
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