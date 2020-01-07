Орловские легкоатлеты начнут год Первенством области Соревнований будут проходить в четырёх видах.





Программа турнира включает бег на различные дистанции, прыжки в длину, высоту и тройной прыжок. За награды в первом турнире нового года будут бороться юноши и девушки не моложе 16 лет.



Официальное открытие турнира – 9 января в 15:30. Соревнования продлятся два дня.





Анастасия Дорохова

7 января 2020 года



