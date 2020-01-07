Сегодня православные христиане отмечают Рождество

В ночь с 6 на 7 января во всех храмах Орла прошли Рождественские службы. Митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавил Всенощное бдение в канун Рождества Христова в Свято-Успенском монастыре и Божественную литургию в Ахтырском кафедральном соборе Орла.

К встрече Рождества православные готовились в течение 40 дней, соблюдая пост. И самым строгим днем считается 6 января – Рождественский Сочельник. Его название происходит от слова «сочиво» – блюдо из пропаренных злаков и меда. Принимать пищу запрещается до первой звезды.

А сегодня, 7 января, принято собираться всей семье за праздничным столом. Подаются разнообразные блюда, среди которых могут быть сочиво, кутья, блины, студень, заливная рыба, окорок, домашняя колбаса, жареный поросенок, утка с капустой, пироги и пряники.

Во все времена на Рождество было принято дарить подарки. Согласно Евангельским текстам, Иисус родился в хлеву, в бедности и страданиях. Одними из первых к нему пришли три волхва или три царя из восточных стран. Они принесли ему в подарок золото, ладан и смирну. Поэтому в Рождество подарки дарят не только детям, но и взрослым.

Нашлось в Рождественские дни и место для старых славянских традиций. Одной из таких являются Святки – гулянья, продолжившиеся несколько дней подряд. В Святки принято калядовать, наряжаться в странные костюмы, ходить друг к другу в гости, петь и плясать. Заканчиваются Святки Крещением (18 января).

Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

