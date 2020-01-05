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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Спасти не удалось. Мы вместе со следователями выясняли причины гибели школьника на спортплощадке.
- Как в орловской поликлинике № 2 идут в ногу со временем? И какой опыт медики передадут коллегам? О переоборудовании и умной навигации - наш сюжет.
- Когда папа вместо мамы. Почему мужчины выбирают вместо работы - декрет? Этот вопрос мы задали папе со стажем.
- Православные готовятся к Рождеству. Где пройдут архиерейские службы? Мы знаем ответ.
Вести-Орёл
5 января 2020 года