Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 11:20 на телеканале «Россия».

- Христиане готовятся к встрече Рождества. Мы поговорили с митрополитом Тихоном о значении этого праздника



- Старая сказка на новый лад. О 12-ти месяцах, о добре и зле, и настоящем чуде. "Вести-Орёл" побывали на репетиции спектакля в орловской православной гимназии.



- Просто о самом главном. Спасатели региона напомнили своим подопечным о безопасности.



- Что общего между Калинкой и Лезгинкой. "Сказки на Девяти дубах" продолжаются. Расскажем, куда сходить сегодня.