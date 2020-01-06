Рождественское послание митрополита Орловского и Болховского Тихона В канун праздника Рождества митрополит Орловский и Болховский Тихон обратился с Рождественским посланием к пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Орловской митрополии Русской Православной Церкви.











Орловское Информбюро

6 января 2020 года



