Орловский бобслеист успешно начал год Роман Кошелев дважды попал на расширенный подиум международных турниров.





Чемпионат мира по бобслею в немецком Винтерберге завершился для орловского бобслеиста в шаге от медалей. Экипаж пилота Алексея Стульнева, в котором Роман Кошелев является разгоняющим, занял четвертое место. Ранее там же проходил третий этап Кубка мира, где Роман Кошелев стал шестым.





Анастасия Дорохова

6 января 2020 года



