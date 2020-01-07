Амчанин попал под следствие за хранение наркотического вещества Оно было обнаружено служебной собакой во время обыска.





По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области всего было обнаружено 10 граммов вещества. Мужчина пояснил полицейским, что собирался использовать его для собственного употребления. Ведётся расследование.





Орловское Информбюро

7 января 2020 года



