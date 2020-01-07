С 1 января по 1 июля 2020 года тарифы на коммунальные услуги в регионе не изменятся Однако с середины лета суммы в квитанциях все же увеличатся.





Максимальный порог инфляции составит 5,8% - в зависимости от вида услуг. Так, к примеру, рост цены на газ составит 3% на все виды. Электроэнергия подорожает на 4%. Её стоимость составит 4 рубля за один кВт для жителей городов, 2 руб. 80 коп. кВт - для сельского населения. Подробнее о том, как изменятся тарифы можно узнать на официальном портале областной администрации.





Орловское Информбюро

7 января 2020 года



