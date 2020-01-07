Орловцы вместе с православными всего мира встретили Рождество Христово В Ахтырском соборе праздничную службу возглавил Архиепископ Тихон.





В ночь перед Рождеством в храмах двери не закрываются практически всю ночь. Это время особенное - когда внутри переполняет радость, а думать о чем - то плохом вовсе не хочется

Андрей Семенов житель г. Орла: «Когда есть духовный стержень, а это православная вера - человек будет сильный и уверенно будет идти по жизни»

Юлия Власова жительница г. Орла: «Чудо всегда есть, я верила и продолжаю верить в Господа, потому что он действительно помогает» По традиции к этому православному празднику готовятся сорокадневным постом. И на службе с нетерпением ждут ключевого момента - Святого Причастия, чтобы соединиться с Богом и обновиться душой. Поздравления с этим событием звучали во всех храмах Орловщины. В Ахтырском соборе верующих с праздником поздравил Владыка Тихон.

Тихон, митрополит Орловский и Болховский: «Как только мы повернём свои взоры к Господу - он сделает нам навстречу тысячу шагов. И у нас в сердце будет благодать родившегося Бога-младенца, который пришёл в наш мир для того чтобы каждый человек стал Богом по благодати» Вплоть до 13 января ежедневно во всех храмах будут проходить службы, посвящённые рождению Спасителя. А уже завтра в Орле состоится традиционный рождественский крестный ход - шествие начнётся в полдень от храма Смоленской иконы Божией матери.





Юлия Опанасюк

7 января 2020 года



