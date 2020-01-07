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В 2020-м году орловские учреждения здравоохранения вышли на новый технический уровень

В отделение лечебной физкультуры областной больницы поступил аппарат для восстановления после тяжёлых заболеваний. Медики отмечают высокую результативность занятий и новые возможности, которые открывает современное оборудование.


Аппарат называется Хоббилект – и учит и развлекает и контролирует. Это не простой аппарат, это комплекс с биологически обратной связью, который восстанавливает двигательную функцию пациентов, в том числе после инсультов. Инструктор нужен только на первом занятии, потом пациент остаётся с машиной один на один.

Светлана Пенькова, заведующая отделением лечебной физкультуры Орловской областной клинической больницы: «Здесь встроена камера, которая фиксирует количество и правильность выполнения упражнений. Если пациент выполняет упражнения неправильно то система его не фиксирует».

На хоббилетке можно выполнять упражнения для разработки верхних и нижних конечностей, для шейного отдела, для туловища, а так же на координацию и равновесие. Однако пациент не думает о задачах. Он просто играет. Кстати, хоббилект - не единственный аппарат для реабилитацией с игровой функцией. Теперь в Орле есть и велоэргометр.

Ольга Зайчикова, врач ЛФК неврологического отделения № 2 Областной клинической больницы: «На нем имеются игры с биологически обратной связью. На дисплее отображается сколько пациент делает оборотов в минуту, мощность и время. Все это можно задать под конкретного пациента».

За последний год, отмечает главный врач больницы, реабилитация больных стала более современной и технологичной и это, в том числе, благодаря новым аппаратам.

Вадим Мурадян, главный врач Орловской областной клинической больницы: «Закуплено оборудование для реабилитации больных неврологического профиля. У нас большой центр находится и этой категории больных с нарушениями кровоснабжения головного мозга очень важна соответствующая реабилитация и возвращение пациента в строй».

Врачи настаивают, что активно двигаться пациентам надо продолжать и после выписки из больницы. Пусть не на чудо аппаратах, но при поддержке родных.


Елена Литинская
7 января 2020 года
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