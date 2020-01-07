Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Сегодня православный мир отмечает Рождество Христово. Этот праздник, по традиции, мы встретили в храме.



- Медицина: современная и увлекательная. В Орловские учреждения здравоохранения поступило новое оборудование. Расскажем - в чем особенность техники.



- Выгодное предложение для тех, кто в декрете. Орловским женщинам предлагают пройти профессиональное обучение. Стартует ещё одна программа нацпроекта «Демография».



- Если есть желание, то и возможности не ограничены. В регионе стало на одну команду по баскетболу больше. «Вести-Орёл» побывали на тренировке «Орла».



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Вести-Орёл

7 января 2020 года



