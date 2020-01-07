Масштабным гуляньем отметили праздник Рождества Христова в Вятском Посаде Для гостей организовали насыщенную и интересную программу.





Можно было покататься на лошадях, попробовать своими руками изготовить на память сувениры - в этом деле помогали мастера народных промыслов. Было, согласно обычаям, и угощение. А завершил праздник концерт, подготовленный лучшими коллективами Орловского района.





Мария Семак

7 января 2020 года



