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Детская безопасность – под особым контролем

У школьников продолжаются каникулы. Первый в этом году звонок прозвучит 13 января. О чем стоит помнить отправляясь на прогулку без взрослых или принимая участия в масштабных, многолюдных мероприятиях?


С первых дней учебы юные орловцы знакомятся не только с азбукой, но и узнают что можно и что нельзя делать, когда рядом нет взрослых.

Марина Романова, директор общеобразовательной школы № 35 г. Орла: «Практически ежедневно у нас проходят минутки безопасности. Это особенно актуально для малышей, а также тех детей, кто ходит домой без сопровождения родителей. Здесь не только теоретические инструктажи, но и практические занятия по правилам поведения на каникулах: нахождение детей одних дома, правила поведения в местах массового скопления людей, правила обращения с электрическими приборами».

В помощь педагогам и родителям - волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Начинаются занятия всегда с самого популярного места праздничного досуга - торгового центра. Дети там теряются чаще всего. Также на «уроках безопасности» идет речь и о правилах поведения в траспорте.

Ольга Мотина, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: «Первое и самое главное правило для детей - правило одной остановки. Если вы сели не на тот маршрут и уехали, выйдете на следующей остановке и ждите, пока вас найдут родители».

Свои правила есть и на тот случай, если на каком-то новогоднем мероприятии ребенка увлекла толпа. Прежде всего не паниковать. Постараться расставить локти в стороны и освободить пространство вокруг себя, чтобы выйти из толчеи. Родителям важно не просто объяснить это ребенку, но и потренироваться вместе с ним.

Наталья Акулова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Орловской области: «Всегда договаривайтесь с вашим ребенком о том, где вы встретитесь, если потеряетесь по тем или иным причинам. Для детей актуальна и «записочка» с номером телефона родителей, именем и фамилией».

Еще одна беда, которая особенно актуальна во время каникул, это травмы. Врачи с тревогой вслушиваются в прогноз погоды. Если зима вдруг решит взяться всерьез, число пациентов в детской травматологии значительно возрастет.

Виктор Сауткин, врач-травматолог НКМЦ им. З.И. Круглой: «Как правило они катаются на горках без контроля родителей в тех местах, где кататься бы и не стоило: где растут деревья, есть какие-то сооружения. Где есть трамплины. Все это и приводит к травматизму».

Конечно бдительный родительский контроль не панацея, но он значительно снизит риски и позволит во многих случаях избежать детям неприятностей во время каникул. Но если все же случилась беда и ребенок получил травму не ждите и сразу обращайтесь за помощью.


Оксана Гранн
8 января 2020 года
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