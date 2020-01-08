Объем инвестиций в территорию опережающего социально-экономического развития «Мценск» составляет более миллиарда рублей На сегодня уже заключены соглашения с пятью резидентами.





Напомним, в 2019 году наш Орловщина получила сразу два инструмента поддержки инвестиционной деятельности и развития предпринимательской инициативы. Это территория опережающего социально-экономического развития «Мценск» и особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Орёл». Это должно дать импульс к регистрации новых компаний, созданию высокооплачиваемых рабочих мест и притоку инвестиций. По мнению главы региона Андрея Клычкова некоторые проблемы еще есть, но они решаются.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Инвесторы по-прежнему считают, что они должны зайти в мой кабинет и только после этого реализовывать инвестиционные планы, с чем я по-прежнему не согласен. Именно поэтому максимальное желание создать институты развития, которые формулировали и возможности, и предложения, в том числе администрация города Мценска, где замглавы конкретно отвечает за то, чтобы ТОСЭР работал и жил. Сегодня у нас с вами общая цель - чтобы максимальное количество инвесторов появилось».





Надежда Невматулина

8 января 2020 года



