Объем инвестиций в территорию опережающего социально-экономического развития «Мценск» составляет более миллиарда рублей

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Инвесторы по-прежнему считают, что они должны зайти в мой кабинет и только после этого реализовывать инвестиционные планы, с чем я по-прежнему не согласен. Именно поэтому максимальное желание создать институты развития, которые формулировали и возможности, и предложения, в том числе администрация города Мценска, где замглавы конкретно отвечает за то, чтобы ТОСЭР работал и жил. Сегодня у нас с вами общая цель - чтобы максимальное количество инвесторов появилось».