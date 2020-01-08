В Орле продолжаются новогодние мероприятия Сегодня в программе – семейный фестиваль и музыкальная сказка.





Семейный фестиваль «Делай как мы, делай с нами, делай лучше нас» стартует ровно в 12:00 на Аллее Славы.



Через час действие переместится на площадь им. Ленина, там для жителей Орла и гостей города выступят сказочные персонажи. Будет и главный волшебник праздника - Дед Мороз, а с ним и Снегурочка. После всех приглашают на музыкальную сказку. Сценой для актеров станет площадь перед МФЦ.



А завершит этот праздничный день Ледовое шоу - начало в 17:00.





Мария Семак

8 января 2020 года



