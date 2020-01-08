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В эти праздничные дни в Орловской области пополнился список жертв мошенников

Сотрудники УМВД просят жителей региона быть бдительнее.


Более 117 тысяч рублей лишилась жительница Мценска. Женщина обратилась в полицию после того, как ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и убедил ее в том, что ее картой могут воспользоваться мошенники. Чтобы этого избежать, нужно срочно перевести деньги со счетов.

В ходе опроса потерпевшей полицейские выяснили, что женщина знала о подобных случаях, однако, поверила незнакомцам. Сейчас идет расследование.

Правоохранители напоминают, что один из самых простых способов не оказаться в подобной ситуации - не соглашаться на какие-то действия, а позвонить в свой банк и уточнить информацию.


Мария Семак
8 января 2020 года
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