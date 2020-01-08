В эти праздничные дни в Орловской области пополнился список жертв мошенников Сотрудники УМВД просят жителей региона быть бдительнее.





Более 117 тысяч рублей лишилась жительница Мценска. Женщина обратилась в полицию после того, как ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и убедил ее в том, что ее картой могут воспользоваться мошенники. Чтобы этого избежать, нужно срочно перевести деньги со счетов.



В ходе опроса потерпевшей полицейские выяснили, что женщина знала о подобных случаях, однако, поверила незнакомцам. Сейчас идет расследование.



Правоохранители напоминают, что один из самых простых способов не оказаться в подобной ситуации - не соглашаться на какие-то действия, а позвонить в свой банк и уточнить информацию.





Мария Семак

8 января 2020 года



