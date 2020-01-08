Орловским художникам назначены ежемесячные губернаторские стипендии Стипендии членам Орловской региональной организации «Союза художников России» в 2020 году будут выплачиваться из бюджета Орловской области.





Всего в списке получателей стипендий десять орловских художников - Александр Блохин, Вера Демичева, Ольга Душечкина, Василий Карев, Владимир Панин, Юлия Плешкова, Виталий Свеженцев, Антонина Травинская-Вагина, Анатолий Хворостов, Константин Чичеров.





Орловское Информбюро

8 января 2020 года



