Два орловских физрука – среди лучших «Учителей здоровья России» Всего в финале X Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» приняли участие 44 специалиста со всей страны. Орловщина представила на суд жюри методики, применяемые в дошкольных учреждениях впервые.





Наталья Александровна Третьякова работает инструктором по физической культуре в детском саду №17 уже 22 года. Для нее улыбки на лицах ее воспитанников - главная мотивация и стимул в работе. Участию во всероссийском конкурсе предшествовала победа в конкурсе муниципальном, а затем и в областном. В Челябинске педагог представила свою здоровьеориентированную практику - рассказала о внеклассных занятиях «Скалодромом», которые в дошкольном учреждении появились еще в 2015 году. Два раза в неделю мальчишки и пока только одна девочка покоряют пусть и маленькие, но вершины. Наталья Третьякова, инструктор по физической культуре детского сада №17 г. Орла: «Дети вначале проходят теоретическую подготовку, знакомятся со страховочной системой, карабинами, обвязками, техника безопасности - обязательно, а потом начинаем подтягивать наши физические возможности к восхождению вверх». Здоровье детей - задача ключевая. Уже не один год детский сад участвует в региональном эксперименте по апробированию здоровьесберегающих технологий, недавно активно включился в инклюзивное образование. Надежда Акимова, заведующая детским садом № 17 г. Орла: «Наталья Александровна успешно использует технологию «Маленький тьютор». А для детей с задатками, способностями - скалодром, который мы оборудовали, и разработали авторскую программу». Наталья Третьякова представила свой регион на всю Россию и стала победителем в номинации «За высокую компетентность». На форуме, проходившем в рамках конкурса «Учитель здоровья России, свой проект представила и орловчанка Марина Ермакова. В орловском детском саду № 8 она работает 19 лет. В своей практике педагог использует подход преемственности дошкольного и начального образования. Важно здесь общаться не только с детьми, но и воспитателями и родителями. Совместная работа дает результат. Марина Ермакова, инструктор по физической культуре детского сада № 8: «Мы делимся опытом, и учителя физкультуры начальных классов благодарят за то, что дети подготовлены, у них есть установки на здоровый образ жизни, они любят физкультуру, то есть, то, что мы вкладываем в детском саду, в школе прослеживается позитивная динамика». Кстати, представители дошкольного образования Орловской области в 2019 году впервые включились во всероссийское конкурсное движение «Учитель здоровья России».





Юлия Опанасюк

8 января 2020 года



