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В Орле прошел семейный фестиваль «Делай как мы, делай с нами, делай лучше нас»

Для достижения победы над соперниками использовали самые разные средства - в ход шли мётлы и клюшки. Кто с кем воевал, и чем завершилась баталия?


Команд, которые решили принять участие в битве, оказалось много. Первым заданием было придумать названием команде. «Снеговики», «Пингвины», «Елки» - названия в основном новогодние. В команде «Филины» принимала участие лишь половина семьи - старшая. Младшие пока только болеют за родителей и брата. А название своей команде многодетная семья, недолго думая, решила выбрать по фамилии - Филины. 
 
Конкурсы оказались несложные, но интересные: набросить обруч на шест, проскакать на метле, собрать мячи и управлять клюшкой. И если с метлой легче справиться было женской половине, то с хоккейной клюшкой более ловко управлялись мужчины.
 
Наталья Андреева, заместитель начальника управления физической культуры и спорта: «К сожалению, погода нас несколько подвела - не хватает снега, но, я уверена, у всех все равно хорошее настроение».
 
Победу в этом спортивном фестивале одержала команда «Снеговики». Помимо сладких подарков, которые достались всем участникам, победителям вручили главный приз - куклу «Соловей Разбойник», тот самый символа новогоднего проекта «Сказки на Девяти Дубах». 
 
Несмотря на то, что уже завтра новогодние каникулы заканчиваются и многие выходят на работу, праздничные мероприятия в Орле продолжатся. 10 и 11 января пройдут интерактивные игровые программы, концерты, спортивные состязания. 11 января обещают испечь гигантскую шаурму размером пять метров. А 12 января подведут итоги новогоднего проекта «Сказки на Девяти Дубах» и наградят победителей.



Татьяна Тимохина
8 января 2020 года
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