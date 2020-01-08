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Сегодня в Орле работала художественная мастерская под открытым небом

Профессионалы и любители писали портреты сказочного персонажа. В исполнении особенно ценилось - чувство юмора.


Еще до того как выйти на улицу с мольбертами, в художественном училище провели пробный конкурс. Шаржи на Соловья Разбойника предложили нарисовать студентам. 
 
Сергей Козлов, директор Орловского художественного училища им. Г. Г. Мясоедова: «Когда проводили конкурс с нашими студентами, то получилось большое многообразие образов - не только традиционных, появилось и новое прочтение. Мы думаем, что у детей, которые примут участие в этом конкурсе, родятся и другие образы - новые и современные».
 
Усы, серьга в ухе, пухлые щеки, украинские шаровары и раскосые глаза - отличительные элементы большинства студенческих шаржей. Выставку этих работ можно было увидеть сегодня на улице Ленина. Студенческие работы шли вне конкурса. Помимо будущих художников, участие в конкурсе приняли 50 человек - от мала до велика. Самой младшей участнице - 4 года. Как признается ее папа, несмотря на юный возраст, дочь Рита активно участвует во всех новогодних мероприятиях. Ведь за каждое участие - печать в паспорте путешественника.
 
Жюри, в составе которого преподаватели орловского художественного училища, так и не смогло выбрать победителей. Поэтому сладкие подарки вручили 10 авторам самых интересных работ, среди которых большинство - дети.



Татьяна Тимохина
8 января 2020 года
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