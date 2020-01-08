На Орловщине живут Гамлет и Ратибор Сотрудники ЗАГСа представили список самых необычных имен, которые получили дети, родившиеся в минувшем году.





Среди девочек есть Оливия, Дивна, Асуэлла, Мелисса. С фантазией к выбору имени подошли и родители мальчиков. Тезок вряд ли встретят Гектор, Томас, Велияр. Всего же за 11 месяцев 2019 года на свет в области проявилось 5 564 ребенка.





Мария Семак

8 января 2020 года



