Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».

- Сегодня в Орле работала художественная мастерская под открытым небом. Профессионалы и любители писали портреты сказочного персонажа. В исполнении особенно ценилось чувство юмора.





- В числе элиты российского образования! Два орловских педагога стали лучшими «Учителями здоровья России». Мы узнали, в чем особенность методик.





- Остановил инспектор ГИБДД - предъявите документы. Можно в электронном виде. Подробнее об изменениях в правилах дорожного движения - в нашей программе.





- Когда счёт - на доли секунды. В новый год - с титулом чемпиона. «Вести-Орёл» поздравили орловского гонщика Леонида Панфилова с победой.