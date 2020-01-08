Сегодня - последний выходной день Готовы ли жители и гости Орла к выходу на работу?





Сегодня корреспонденты ГТРК «Орел» поинтересовались у горожан, стоит ли сократить такой продолжительный праздничный отдых? Кто-то отметил, что можно было бы отдохнуть еще, а кто-то сказал, что соскучился по работе. Но все единогласно отметили красоту новогодних декораций.





Мария Семак

8 января 2020 года



