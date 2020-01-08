Леонид Панфилов: «Каждое чемпионство - с определенным эмоциональным подтекстом» 2019 год стал для орловского гонщика особенным. Он стал трехкратным чемпионом по картингу, а также получил приглашение дебютировать в новом для себя виде гонок. Как сложится новый сезон?





Марафон Леонида Панфилова в автоспорте длится почти четверть века. «Гоняет» орловец на больших и маленьких машинах с четырёх лет. Сейчас Леониду – 28, и в копилке есть уже не один титул. 2019 год принес нашему герою золото Чемпионата России по картингу. Третье по счету.

Леонид Панфилов, Чемпион России по картингу 2019 г.: «Они все особенные, все - с определенным эмоциональным подтекстом. Всегда по-разному. Первое - это я еще ребенком был. Сейчас - это уже такой долгий путь после падений. Когда никто не верил. Но с точки зрения процесса - это то же самое. Большая работа всех в команде, не только меня».

Жить в спорте - значит полностью погружаться в процесс. И гонки иногда похожи на что-то совсем не связанное с автомобилями. К примеру, финальный этап Чемпионата России по картингу Леонид Панфилов сравнил с медитацией. Леонид Панфилов, Чемпион России по картингу 2019 г.: «Что медитация, что гонки - это полное погружение в себя. Я везде стараюсь к этому приходить, чтобы полностью переходить в процесс. Когда ты не замечаешь ничего, у тебя есть внутренний такой голос, который тебе подсказывает». 2020 год сделал Леониду Панфилову еще один вызов. Теперь орловец - пилот команды «Lada-Спорт» в Чемпионате «Российской серии кольцевых автогонок» в классе «туринг-лайт». В минувшем сезоне Чемпионом здесь стал другой наш автогонщик - Владимир Черевань. Леонид Панфилов, Чемпион России по картингу 2019 г.: «Я очень счастлив, что мы с Владимиром Владимировичем хорошо дружим, хорошо общаемся. Он периодически заезжает ко мне в гости потренироваться, покататься. Орловская область на карте автоспорта по факту мало что значит. А тут целых два чемпиона России в один год. И на будущий год целых два пилота в кузовном Чемпионате России. Стоит просто порадоваться и не пытаться сталкивать нас лбами».





Анастасия Дорохова

8 января 2020 года



