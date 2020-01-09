За грубость или опоздание – ответят

К сведению орловцев: если вам нагрубил водитель маршрутки или общественный транспорт ходит не по графику, можно направить обращению в мэрию.

Сообщение о проблемах транспортного обслуживания принимают в Единой дежурно-диспетчерской службе Орла. Она работает круглосуточно. Телефон 43-22-12.

Кроме того, жалобы принимают и другие учреждения:

(4862) 43-36-02 — отдел организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (звонки принимаются по будням с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00);

8 800 250 29 48 — «горячая линия» объединения перевозчиков «Альтернатива» (диспетчер принимает звонки по будням с 9.00 до 18.00, в другое время обращение записывается на автоответчик);

8 800 450 10 27 — «горячая линия» АО «РИЦ», по вопросам оплаты проезда в общественном транспорте банковской картой и проездным (звонки принимаются с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00);

(4862) 20-13-79 — диспетчер МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», по вопросам транспортного обслуживания населения в трамваях и троллейбусах (круглосуточно).