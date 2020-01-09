Безопасность превыше всего Сегодня начинается первая рабочая неделя в этом году. Но это у взрослых, а школьники еще на каникулах. Сотрудники МЧС обращаются к родителям с просьбой напомнить детям о правилах безопасности, ведь они немало времени проводят на улице без присмотра родителей.





Особенно опасны игры возле водоемов. Лед из-за теплой погоды не сформировался и строго запрещено выходить на него. Инспекторы ГИМС ежедневно проводят профилактические рейды по акваториям области - следят не только за тем, находятся ли на побережье дети, но и проводят беседы с рыбаками.





Мария Семак

9 января 2020 года



