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Определены лучшие общеобразовательные учреждения Орловщины

В конкурсе «Школа года Орловской области» своих кандидатов представили города и села региона.


В номинации «Городская школа» победителем стал 40-й лицей. По всем показателям, а это успеваемость, работа коллектива, призовые места на олимпиадах и конкурсах, он был признан лучшим. Сегодня здесь работает 100 человек педагогического состава и учатся 1380 школьников. Директор лицея Евгений Шатохин говорит, что это победа была ожидаемой.

Евгений Шатохин, директор лицея №40 г. Орла: «С 1995 года мы занимаем достаточно высокое положение среди учебных заведений нашей области и нашего города, мы трижды входили в Топ-500 лучших школ России. Сейчас был новый рейтинг по поступлению в престижные высшие учебные заведения, мы тоже вошли в этот рейтинг».

Первое место в номинации «Лучшая сельская школа» заняла Стрелецкая средняя общеобразовательная школа Орловского района. Список победителей и призеров специальным Указом утвердил губернатор области. Все коллективы будут награждены Почетными грамотами главы региона.


Эва Стасюлевич
9 января 2020 года
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