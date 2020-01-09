Определены лучшие общеобразовательные учреждения Орловщины В конкурсе «Школа года Орловской области» своих кандидатов представили города и села региона.





В номинации «Городская школа» победителем стал 40-й лицей. По всем показателям, а это успеваемость, работа коллектива, призовые места на олимпиадах и конкурсах, он был признан лучшим. Сегодня здесь работает 100 человек педагогического состава и учатся 1380 школьников. Директор лицея Евгений Шатохин говорит, что это победа была ожидаемой.



Евгений Шатохин, директор лицея №40 г. Орла: «С 1995 года мы занимаем достаточно высокое положение среди учебных заведений нашей области и нашего города, мы трижды входили в Топ-500 лучших школ России. Сейчас был новый рейтинг по поступлению в престижные высшие учебные заведения, мы тоже вошли в этот рейтинг».

Первое место в номинации «Лучшая сельская школа» заняла Стрелецкая средняя общеобразовательная школа Орловского района. Список победителей и призеров специальным Указом утвердил губернатор области. Все коллективы будут награждены Почетными грамотами главы региона.





Эва Стасюлевич

9 января 2020 года



