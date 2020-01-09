Накануне в Орловском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик Обе машины двигались в попутном направлении. Без пострадавших не обошлось.





Легковая «Мазда» получила в ДТП сокрушительные повреждения, а отработавшие системы безопасности иномарки не защитили водителя и пассажиров от ранений.



Как сообщили в ГИБДД, в 17:50 в районе 350 километра автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель, управляя автомобилем «Мазда», следовал со стороны города Орла, совершил столкновение с автомобилем ЗИЛ-131.



У полицейских в процессе первичного дознания возник вопросы: стоял грузовик или ехал, исправны ли его световые приборы и находились ли во включенном состоянии на момент ДТП, отвечает ли требованиям конструкция машины и квалификация водителя? Все это органам дознания предстоит установить в ходе расследования.





Иван Суверин

9 января 2020 года



