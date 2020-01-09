За прошедшие выходные с 1 по 8 января в Орловской области зарегистрировано 73 ДТП Среди них 15 ДТП с пострадавшими, в результате 24 человека получили телесные повреждения, среди них 4 несовершеннолетних.





Утром 1 января произошел наезд на 32-летнего мужчину. Его сбил двигавшийся задним ходом мусоровоз МАН во дворе дома № 73 по улице Гагарина. При ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение травматологии.



4 января при ДТП на автодороге Орел-Лунево-Моховое пострадали водитель «Рено» и его пассажир. Под вопросом оказалось и здоровье детей-пассажиров. Авария произошла в семь часов вечера. При въезде на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог автомобиль ГАЗ 2705 не уступил дорогу, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Рено Меган». При ДТП водитель и женщина-пассажир автомобиля «Рено» получили травмы. Две девочки двух и трех лет, находящиеся в салоне автомобиля «Рено» в детских удерживающих устройствах, были доставлены в НКМЦ им. Круглой, при осмотре травм обнаружено не было.



Три человека пострадали 5 января в поселке Залегощь. Водитель автомобиля «Лада» врезался в ворота. В результате ДТП водитель и пассажиры получили травмы.



Не обошлось без ДТП и в Рождественскую ночь. В Ливенском районе в аварии пострадали водитель и три женщины-пассажиры автомобиля «Лада». Водитель «Лады», начиная маневр разворота с правой обочины, не уступил дорогу движущемуся в попутном направлении автомобилю «Лада Калина» и допустил с ним столкновение.



Два ДТП с пострадавшими произошло 7 января. Днем на улице Высоковольтной в Орле сбили женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Наезд совершил водитель автомобиля «Ауди 80». От удара женщину отбросило на автомобиль «Киа Рио», который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, не госпитализирована.



Вечером этого же дня водитель, управляя автобусом ГАЗ, следовал по Кромскому шоссе со стороны ул. Комсомольской и при развороте в районе д. 4 по Кромскому шоссе не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Мицубиси Лансер», который двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП двое детей-пассажиров «Митцубиси» – 10-летняя и 6-летняя девочки получили телесные повреждения, не госпитализированы.





Орловское Информбюро

9 января 2020 года



