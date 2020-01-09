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«Его стихи - это люди, с которыми он встречался»

В Орле прошел памятный вечер, посвященный Николаю Перовскому. Орловского поэта не стало 12 лет назад. Но его талант живет в его произведениях. Вечер прошел в музее писателей-орловцев.


Николая Перовского не стало 12 лет назад. И, как говорят его собратья по перу, если кто-то в орловской литературе последних десятилетий с наибольшей силой воплотил архетип поэта, то это он, Перовский. Сын репрессированных родителей, он не знал ни своего настоящего имени, ни даты рождения, все это он получил в детском доме, но ни сиротство, ни трудности судьбы не смогли погасить в нем удивительный дар слова.

Сегодня стихи Перовского массово расходятся по социальным сетям, они находят отклик у совсем молодых людей, а это еще раз говорит о том, что настоящий поэт всегда живет вне времени. О его юбилее не забыли, в декабре его отмечали и в Орле, и в Москве, и в Курской области - его именем там названы библиотеки. Газета «Орловская правда» выпустила подборку его стихов, в свет вышла новая книга с поэмой «Комната смеха» о 20-м веке, в котором прошла вся жизнь поэта.

Лидия Перовская, вдова Н.М.Перовского: «Этот человек, прежде всего, любил людей. Он был открыт миру. Вообще, Николай Михайлович народный поэт, потому что все его стихи - это люди, с которыми он встречался».

На вечере, посвященном дню рождению Перовского, прозвучали его стихи, отрывки из повестей и рассказов, его вспоминали люди, с которыми он дружил, обменивался творческими планами и тем, о чем болела душа поэта.

Владимир Ермаков, писатель: «Его присутствие в орловской литературе поднимало планку и делало орловскую культурную среду в целом наиболее чистой, цельной. С его уходом чувствуется некоторая недостаточность».

Наша телерадиокомпания дружила с поэтом долгие годы, осталось много архивных записей, благодаря которым и сегодня мы можем видеть Николая Перовского, слышать его стихи в авторском исполнении.


Эва Стасюлевич
9 января 2020 года
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