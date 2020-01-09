Орловский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» ищет единомышленников Волонтеры помогают сотрудникам полиции и МЧС в розыске пропавших людей.





Члены отряда «Лиза Алерт» занимаются поиском в свободное от учебы или работы время. В Орле отряд существует почти 5 лет. За эти годы выработалась отлаженная система действий, определились подразделения. Например – группа инфоргов.



Ирина Осипова, руководитель группы инфоргов поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Орловской области: «Мы собираем всю необходимую информацию, обзваниваем больницы, организовываем печать ориентировок при необходимости, формируем экипажи, отслеживаем их перемещение и возвращение домой».

И если инфогруппа занимается сбором сведений о пропавшем и организацией поиска при помощи социальных сетей и СМИ, то картографы помогают тем, кто выехал на место.



Никита Шишков, картограф поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Орловской области: «Картограф заливает карты в навигаторы, раздает их поисковым группам, объясняет, как работать с навигаторами. Поисковая группа, вернувшись с задания, возвращает навигаторы, и картограф сливает треки, перемещает их на карту и помогает координатору составить полную картину маршрута, по которому работала группа».

Кроме того, в отряде есть те, кто принимает звонки, кто выезжает на поиски, кто занимается профилактикой. Всех, кто хочет присоединиться к отряду, ждут на встречу 11 января, начало лекции – в 16 часов.





Мария Семак

9 января 2020 года



