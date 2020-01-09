В Орловской области из огня спасли пожилую женщину и двоих детей 7 января в 00:40 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании квартиры в пятиэтажном доме на улице Комсомольской в городе Орле. В результате пожара в квартире на четвертом этаже в помещении кухни термические повреждения получили элементы мебели, потолок и стены кухни и коридора закопчены. Пожарными была спасена женщина 1941 года рождения, которая была госпитализирована в областную клиническую больницу. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Размер ущерба устанавливается.



В 06:56 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Троицкое Ливенского района. В результате пожара помещения жилого дома получили термические повреждения на площади 60 квадратных метров. До прибытия пожарных жильцом дома были спасены два ребенка. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



За прошедшие выходные и праздничные дни пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 89 раз, из них 33 выезда – на ликвидацию возгораний и 56 – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

9 января 2020 года



