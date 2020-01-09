На новогодних каникулах в Орловской области горели автомобили

2 января в 05:57 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Авиационной в городе Орле. В результате пожара в автомобиле «Форд» выгорело подкапотное пространство. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



4 января в 16:23 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Заливенской в городе Ливны. В результате пожара в автомобиле ВАЗ-2121 выгорел салон. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



5 января в 01:34 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Машкарина в городе Орле. В результате пожара в автомобиле «Тойота Хайлендер» выгорели моторный отсек и частично салон. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



За прошедшие выходные и праздничные дни пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 89 раз, из них 33 выезда – на ликвидацию возгораний и 56 – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

9 января 2020 года



