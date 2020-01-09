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В канун Нового года в Орловской области горела баня и диван

В одном из пожаров пострадал человек.

31 декабря в 16:55 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании бани в поселке Змиевка. В результате пожара в бане огнем повреждена кровля на площади десять квадратных метров. Внутренние помещения бани не пострадали. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования.

В 19:03 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании квартиры в пятиэтажном доме в переулке Матроса Силякова в городе Орле. В результате пожара в однокомнатной квартире выгорел диван. Пожарными из квартиры был спасен мужчина 1969 года рождения, которого впоследствии доставили в областную клиническую больницу. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

За прошедшие выходные и праздничные дни пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 89 раз, из них 33 выезда – на ликвидацию возгораний и 56 – на различные происшествия.


Анастасия Дорохова
9 января 2020 года
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