В канун Нового года в Орловской области горела баня и диван В одном из пожаров пострадал человек.



31 декабря в 16:55 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании бани в поселке Змиевка. В результате пожара в бане огнем повреждена кровля на площади десять квадратных метров. Внутренние помещения бани не пострадали. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования.



В 19:03 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании квартиры в пятиэтажном доме в переулке Матроса Силякова в городе Орле. В результате пожара в однокомнатной квартире выгорел диван. Пожарными из квартиры был спасен мужчина 1969 года рождения, которого впоследствии доставили в областную клиническую больницу. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.



За прошедшие выходные и праздничные дни пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 89 раз, из них 33 выезда – на ликвидацию возгораний и 56 – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

9 января 2020 года



