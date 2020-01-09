Крещенскую купель в Орле оборудуют на традиционном месте Окунуться в крещенскую воду можно будет в районе Центральной спасательной станции.





Иордань будет работать с 18:00 18 января до 00:00 20 января. По информации пресс-службы администрации города Орла, подготовка места крещенского обряда начнется в конце следующей недели. Купель оборудуют ограждениями, лестницами, деревянными настилами и поддонами, осветительными приборами, а также ковровыми покрытиями для комфортного вхождения в воду.



Для удобства граждан рядом с купелью установят две палатки, оснащенные электрообогревателями. Безопасность орловцев обеспечат правоохранительные органы, народные дружинники, спасатели и бригада скорой помощи.





Анастасия Дорохова

9 января 2020 года



