В Орле выберут лучшего работника муниципального учреждения культуры Заявки на участие в городском конкурсе принимают до 10 марта.





Заявить о себе смогут работники муниципальных учреждений культуры, имеющие стаж не менее трех лет. Показателями результативности и эффективности участника станут достижения его воспитанников, творческая активность, личные победы, наличие авторских проектов, выступления в семинарах, конференциях, форумах, а также участие в профессиональных конкурсах.



Победители станут известны 25 марта.





Анастасия Дорохова

9 января 2020 года



